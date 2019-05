Das isst Heidi Klum wirklich zum Frühstück?!

Bei Heidi Klum kommt morgens etwas Außergewöhnliches auf den Tisch, wie die 45-Jährige nun verriet. Wenn es um die erste Mahlzeit des Tages geht, hat wohl jeder seine Vorlieben - doch von dieser hätten wir bisher noch nicht gehört. Die Model-Ikone setzt nämlich auf rohe Eier und Hühnerbrühe.

Eistich zum Frühstück?

Offenbar muss man dafür nur die Brühe aufkochen, drei rohe Eier dazugeben und anschließend so lange verrühren, bis die Eier stocken. Dann füllt Heide das Gemisch in eine Schale und trinkt es.

Ja, richtig gelesen. Nachdem Heidi aufgestanden ist, schlägt sie drei rohe Eier in einen Topf mit heißer Hühnerbrühe! Nach eigenen Angaben habe sie diese Mischung am liebsten. Wie sie ihr Frühstück zubereitet, zeigte sie auf Instagram in einer Story. Ihre Fans fanden es allerdings nicht sehr g'schmackig.

Wie gesund ist Heidis Frühstück?

Mal ganz abgesehen vom Appetitlichkeitsfaktor, was sagen Experten zu dem Nährwert dieses Frühstücks? Diätexperte Sven-David Müller verriet "Fitbook", dass die Hühnerbrühe zwar kalorien- und fettarm sei, jedoch kaum Mineral- und Nährstoffe enthalte.

"Beim Kochen gehen die Vitamine aus dem Gemüse kaputt, das ist bereits ab etwa 50 Grad der Fall." Vom Fleisch bleibe "kaum mehr übrig als Fettaugen", nämlich nur noch sehr geringe Mengen an Eiweiß und etwas Fett.

Anders hingegen bei den Eiern: Diese sind großartige Proteinquellen und sollen eine lange Verweildauer im Magen haben. Daher soll dieses Frühstück lange satt halten. Außerdem halten sie den Blutzuckerspiegel auf einem gesunden Level und kurbeln durch das enthaltene Eiweiß die Fettverbrennung an.

Zum Abnehmen nicht geeignet

Wer abnehmen will, sollte auf Heidis ungewöhnlichen Mix dennoch verzichten. Ernährungswissenschafter Uwe Knop verrät, dass der Ei-Drink nicht gerade die Kilos purzeln lässt, sondern nur eine einzige Wirkung hat: "Satt zu werden, sonst nichts".

Er betont, dass es letztlich egal sei, was man morgens frühstückt. Nur die Energiebilanz sei am Ende des Tages beim Abnehmen relevant. "Und intensives sportliches Training, um Muskeln aufzubauen und zu definieren", so Knop.

