David Hasselhoff nackt im Salzburger Tiefschnee

Am Donnerstag um 14 Uhr soll David Hasselhoff Menschenmassen auf der Walleggalm in Saalbach Hinterglemm bespassen. Doch über Salzburg gehen seit Tagen Schneemassen nieder, machen Täler und Straßen unpassierbar. Obwohl ebenfalls eine Naturgewalt, kann gegen das Wetter selbst "The Hoff" nichts ausrichten.

Eingeschneit auf der Alm

David sitzt bereits auf der Waleggalm, wartet auf die Sonne und gibt seinen Fans per Instagram Updates, wie es in der hochgelegenen Kältewüste ausschaut.

Was tut man, wenn's draußen kalt ist, stürmt und schneit? Man legt sich in den beheizten Whirlpool, um sich aufzuwärmen. Der 66-Jährige, wie immer gnadenlos optimistisch, schälte sich deshalb aus seinen Jeans und allem anderen und kämpfte sich nur in kurzem Bademantel, Stiefelchen und Haube durch den Schnee.

"Kleiner Hoff" friert unterm Mantel

Was er so nicht bedacht hatte: Wenn der kalte Wind unter den Bademantel fährt, friert der "kleine Hoff". David ist dann doch überrascht, wie schnell es empfindlich kalt unterm Mantel werden kann, was der große Hoff im Insta-Video auch klar zum Ausdruck bringt.

Niedrige Stiefel, hohe Schneedecke: Alles feuchte kommt von oben

Außerdem hätte David sich die Höhe des Schnees besser vorher angeschaut, bevor er mit halbhohen Stiefeln in die Wechte klettert. Denn wenn die weißen Massen von oben in den Stiefelschaft rieseln und der Wind um die Nüsse pfeift ist es selbst Kitts heldenhaftem Fahrer zu cool.

Davids Ehefrau amüsiert sich köstlich

Man darf annehmen, dass Hasselhoffs Frau Hayley Roberts die Kamera hielt und ihren Mann bei seiner eisigen Schnee-Expedition filmte. Sie amüsiert sich köstlich, wenn ihr bibbernd Liebster gegen die Elemente kämpft.





