Dieser Sängerin gehen die Pokémon unter die Haut

"Das habe ich schon so lange gewollt", schrieb die 25-jährige Sängerin zu einem Foto in einer ihrer Instagram-Stories. Darauf präsentiert sie stoltz ihren Oberarm, auf dessen Innenseite seit kurzem ein permanentes Bild von Evoli zu sehen ist. Das hat ihr Kane Navasard, ein angesagter Promi-Tätowierer in Los Angeles verpasst.

Auf dem Nintendo Switch zockt Ariana nach eigenen Angaben an freien Tagen bis zu 15 Stunden lang "Pokémon: Let's Go, Evoli". Jetzt kann sie dabei in kurzen Pausen auf ihr neues Peckerl blicken.

Am 3. September haben Fans in der Wiener Stadthalle die Möglichkeit, ebenfalls einen Blick auf das Tattoo zu werfen. Dann gastiert Ariana Grande nämlich in der Wiener Stadthalle. Tickets für das Konzert gibt es HIER.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)