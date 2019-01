Sibylle Rauch brach nach Camp-Auszug zusammen

"Ich bin ein bisschen traurig", meinte Sibylle Rauch ("Eis am Stiel"), als sie am Sonntag als zweite Kandidatin das Dschungelcamp verlassen musste. Wie "RTL" berichtet, hatte die 58-Jährige nicht damit gerechnet, so schnell wieder gehen zu müssen.

Aktuell befindet sie sich die 58-Jährige sogar in psychologischer Betreuung. Sie glaubt, dass sie ihre Angehörigen und Fans enttäuscht und die Erwartungen nicht erfüllt hat. Mittlerweile soll es ihr aber bereits besser gehen. Laut "RTL" hat sie zudem einige TV-Angebote erhalten.

Dschungelcamp als "zweite Chance"

In den 70ern und 80ern ließ Sibylle Rauch als Playmate und Erotikdarstellerin Männer- und Bubenherzen höher schlagen ließ. Heute ist sie 58 und seit Jahrzehnten aus dem Rampenlicht verschwunden.

Von einer Berühmtheit rutschte sie ab, wurde drogenabhängig und arbeitete als Prostituierte. Ein geheimer Retter namens "Alex" soll ihr dann aus der Krise heraus geholfen haben. Das Dschungelcamp sah Rauch als ihre "zweite Chance".

