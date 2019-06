TV-Kopfgeldjäger trauert um seine Frau Beth

Ihr Mann Duane "Dog" Chapman, der als Kopfgeldjäger auf Hawaii TV-Berühmtheit erlangte, postete die traurige Nachricht auf seinem Twitter-Account. "Es ist 5:32 Uhr hier auf Hawaii. Um diese Zeit würde sie aufstehen und auf den Koko Head Berg wandern. Heute aber wandert sie die Stiegen Richtung Himmel hinauf. Wir lieben dich alle, Beth. Wir sehen uns auf der anderen Seite", schrieb der 66-Jährige.



Seit 2017 litt Beth, mit der Duane seit dreizehn Jahren verheiratet war, an der gefährlichen Krankheit. In den letzten Tagen ging es rasch mit ihr bergab. Nach einigen Tagen im künstlichen Koma ist sie am Mittwoch nun verstorben.

Erst am Dienstag postete Duane ein Foto von Beths Hand im Krankenbett. "Ihr wisst alle, wie wichtig ihr ihre Nägel sind", schrieb er da noch scherzend dazu.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)