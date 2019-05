Gangster-Rapper bandelt mit Sylvie Meis an

Gemeinsam mit dem Wiener RAF Camora erobert Bonez MC (33) immer wieder die Charts. Doch der Rapper möchte mehr: Er hat es auf die Moderatorin Sylvie Meis (41) abgesehen. Sie zeigte ihm bislang jedoch die kalte Schulter.

Sylvie gibt "Entwarnung"

Beim Basketball-Spiel der "Hamburg Towers" nutzte Bonez MC schließlich seine Chance. Denn in den vordersten Reihen entdeckte er tatsächlich seine Angebetete und setzte sich kurzerhand neben sie. Den Fotos nach zu Urteilen hatten die beiden ordentlich Spaß miteinander. Geht da also was?

Gegenüber "Bild" löscht die Moderatorin die Flammen der Gerüchteküche: "Wir sind beide große Fans der 'Hamburg Towers', und es war toll, sich zufällig am Spielfeldrand wieder getroffen zu haben!" Anscheinend hat der Rapper es nicht geschafft, das Herz von Sylvie Meis zu erobern. Aber es war ja erst das erste Date.

Kurios: Bonez MC postete zunächst ein Selfie mit der Moderatorin. Mittlerweile hat er das Bild wieder entfernt? Die Gründe dafür sind unklar.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)