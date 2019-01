Heidi und Tom heiraten mit Wurst und Bier

Die Überraschung kam zum Fest der Liebe. Nach noch nicht einmal einem Jahr Beziehung haben sich Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) verlobt. Erfahren in Sachen Ehe sind sie ja beide: Für das Topmodel wird es die dritte Hochzeit, für den Tokio-Hotel-Gitarristen die zweite.

Noch hat das Paar zu seinem großen Tag geschwiegen. Erste Informationen sind nun aber trotzdem durchgesickert, ein anonymer Insider hat dem US-Magazin "Life&Style" Details gesteckt.

Die Location

Auch wenn heute beide in Los Angeles leben: Für die Hochzeit soll es zurück nach Deutschland gehen. Angeblich planen Klum und Kaulitz ihre Hochzeit in Köln, in der Nähe ihres Heimatorts Bergisch Gladbach. Klums Vater Günther weiß nichts davon, wie der 68-Jährige im Gespräch mit "Express" selber sagt. Aber: "Schön wäre es ja, dann hätte ich keinen so weiten Weg zur Hochzeit."

Die Zeremonie

Das Ehegelübde soll auf Deutsch sein. Und es dürfte äußerst kitschig werden. "Heidi hat in Tom ihren Seelenverwandten gefunden und spricht ständig darüber, wie kompatibel sie seien und wie perfekt sie zusammenpassen würden", plaudert der Informant aus. Tom soll sogar schon seine Rede geschrieben haben.

Heidi Klum und Tom Kaulitz turteln in Cannes

Die Speisekarte

Passend zur Location und Trauung soll auch das Hochzeitsmenü traditionell deutsch ausfallen. "Sie sagt, es werde ein Liebesfest mit all ihren Verwandten und dem besten deutschen Essen wie Bratwürstchen, Schnitzel und Bier sowie deutschen Traditionen", heißt es.

Das Kleid

Etliche Male ist Klum schon in ein Hochzeitskleid geschlüpft. Mit ihrem zweiten Ehemann, Sänger Seal (55), hat sie ihr Ehegelübde nämlich jährlich wiederholt.

"Ich habe alle Kleider aufgehoben und ich hoffe, dass ich eines Tages ein Haus voller Hochzeitskleider haben werde", sagte sie einst zur "Bunten". Jetzt kommt ein weiteres zum Fundus hinzu. "Sie möchte auf jeden Fall ein weißes Designer-Kleid, nicht zu verschnörkelt, sondern eher sexy und körperbetont."

Die prominenten Gäste

Bodenständig soll die Feier werden, die Gästeliste fällt illuster aus: Sängerin Gwen Stefani (49) soll dabei sein, zudem Klums "America's Got Talent"-Kollegen Mel B. (43) und Simon Cowell (59), und sogar ihr Ex-Mann Seal wird erwartet.

Das Datum

Der genaue Hochzeitstermin steht noch nicht fest. Klar dürfte aber sein, dass die Feier erst nach Juni 2019 stattfinden wird. Klum ist bis dahin noch mit "Germany's Next Topmodel" beschäftigt, Kaulitz tourt ab Ende April bis Ende Juni mit Tokio Hotel durch Europa.

Der Antrag

Auch Details zu Kaulitz' Heiratsantrag sind inzwischen durchgesickert. So soll er sich erst den Segen von Klums vier Kindern geholt haben, und selbst beim entscheidenden Moment war ihr Nachwuchs dabei. Ganz unspektakulär und ohne Tamtam stellte er ihr die Frage aller Fragen am Morgen zu Hause: Er hat ihr das Frühstück mit Ringbox ans Bett gebracht.

