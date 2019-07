Heidi Klum und Tom Kaulitz längst verheiratet?

Wie die "Bunte" in ihrer aktuellen Ausgabe, die am 4. Juli erscheinen wird, berichtet, sollen Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) schon am 22. Februar, ihrem ersten Jahrestag, geheiratet haben.

Und zwar still und heimlich im Beverly Hills Courthouse in Los Angeles, wo sich schon viele Hollywood-Stars vermählt haben.

Eine offizielle Bestätigung, die die Behauptungen der "Bunte" untermauern würde, gibt es bislang nicht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)