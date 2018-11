Sieht man hier Herzogin Meghans Höschen?

Erst vor wenigen Tagen ging ein Foto von Prinz Harry und seiner Gattin Meghan am Flughafen in Australien um die Welt, das bei den Usern für jede Menge Gelächter sorgte.

Umfrage Sieht man auf diesem Foto Meghans Höschen? Ja, das Höschen ist deutlich zu sehen

Nein, ich kann nichts erkennen

Ich überlege noch

Keine Ahnung

Denn als die Royals in das Flugzeug steigen, sieht es doch tatsächlich so aus, als ob Prinz Harry seiner Frau an den Hintern fasst - "heute.at" berichtete.

Nun sorgt erneut ein Schnappschuss der 37-Jährigen für Schlagzeilen. Prinz Harry und Herzogin Meghan statten derzeit nämlich Neuseeland einen kleinen Besuch ab. Und dort ließ sich die ehemalige Schauspielerin unter anderem in einem blauen Rock blicken.

"Optische Täuschung"

Und genau dieser Rock ist gerade in aller Munde. Denn es sieht so aus, als ob er durchsichtig wäre. Die User zerbrechen sich bei diesem Anblick jedenfalls gerade mächtig den Kopf und fragen sich: "Sieht man hier Meghans Höschen?"

Ein Stylist gibt aber schnell Entwarnung: "Bestimmte Stoffe und Muster reflektieren das Blitzlicht der Kameras. Dadurch entsteht eine optische Täuschung".

(red)