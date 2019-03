Ist das jetzt "Conchita" oder "Wurst"?

Tom Neuwirth will bekanntlich nicht mehr nur ESC-Paradiesvogel Conchita sein, sondern nun auch noch Wurst, sein härteres, maskulineres Elektro-Alter Ego. Der androgyne Fetisch-Style bei der Goldenen Kamera lässt sich nun aber nicht so leicht zuordnen. Ist das Conchita oder Wurst?

Mit schweren Schmuckketten behangen, in knallenger schwarzer Lack-Leggins und -Corsage und so gut wie oben ohne erschien Conchita/Wurst am Roten Teppich in Berlin. Der Look wirkt streng, ebenso der kühle Blick und die dunkle Schminke. Spricht also eher für Wurst.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(hos)