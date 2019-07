Jason Statham begeistert mit präzisem Spin-Kick

Statham steht in dem Clip auf einer Dachterrasse. Im Vordergrund ist eine Flasche zu sehen. In Zeitlupe setzt der Schauspieler zu einem Spin Kick an, mit dem er den Verschluss von der Glasflasche dreht.

Das kurze aber spektakuläre Video ist das momentan populärste der vor kurzem ins Leben gerufenen "Bottlecapchallenge". Dabei muss man versuchen, mit einem präzisen Fußtritt die Plastikkapsel vom Kopf der Flasche abzudrehen. Statham hat es absolut elegant geschafft. Musiker John Mayer, der Statham herausgefordert hat, war bei seinem Versuch nicht ganz so spektakulär.

Ins Leben gerufen wurde die neue Challenge, die dank der prominenten Teilnehmer mehr und mehr Nachahmer im Netz findet, von Errolson Hugh. MMA-Kämpfer Max Holloway brachte die ganze Sache mit seinem absoluten Traumkick dann ins Rollen.

(baf)