Jussie Smollett bleibt ein Gerichtsprozess erspart

Ende Jänner wurde Jussie Smollett in Chicago auf offener Straße von zwei Männern verprügelt sowie mit rassistischen und homophoben Beleidigungen bedacht. Die Geschichte ging durch die Medien, ließ unter dem prüfenden Blick der Polizei jedoch einige Ungereimtheiten erkennen. Smollett wurde vorgeworfen, den Angriff selbst in Auftrag gegeben zu haben, um für seine Rolle in der Hitserie "Empire" eine höhere Gage zu bekommen.

Wie dieser Plan hätte aufgehen sollen, ist unklar. Feststeht, dass Smollett statt abzukassieren zum Buhmann der Nation avancierte. Die Staatsanwaltschaft schaltete sich ein und ließ den Schauspieler verhaften. Für eine Kaution von circa 8.800 Euro kam er wieder frei – und dürfte das auch weiterhin bleiben.

Geld für Chicago, keine Anklage für Smollett

Laut Medienberichten wurde die Anklage gegen Smollett fallengelassen. Eine Begründung blieb die Staatsanwaltschaft schuldig, betonte aber in einem Statement, dass der Mime nach der Attacke gemeinnützige Arbeit geleistet habe und seine Kaution nicht zurückverlange. Das Geld geht an die Stadt Chicago.

Dass auf eine Anklage verzichtet wird, interpretieren viele User in den Sozialen Medien als Indiz für den Fortbestand einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Wer reich und berühmt sei, stehe über dem Gesetz, so die Kernaussage der Kritiker.

Smolletts Anwältinnen feiern den Entscheid hingegen wie einen Freispruch. Die Akte des 36-Jährigen sei "von dieser tragischen Anklage reingewaschen" worden (via "Zeit"). "Jussie ist erleichtert, diesen Fall hinter sich zu haben, und freut sich sehr darauf, sich auf seine Familie, Freunde und Karriere zu konzentrieren." Dass er seine Karriere bei "Empire" fortsetzen darf, ist aber fraglich.

Das FBI ermittelt

Ein gerichtliches Nachspiel könnte es in der Causa übrigens immer noch geben. Acht Tage vor der Attacke sollen die beiden Angreifer einen Drohbrief an Smollett geschickt haben. Das FBI ermittelt nun laut "TMZ", ob der Schauspieler den Brief selbst verfasste. In diesem Fall droht Smollett eine Anklage auf Bundesebene.

