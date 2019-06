Justin Bieber fordert Tom Cruise zum Kampf heraus

Im vergangenen Jahr kam Justin Bieber (25) relativ selten ins Gespräch. Einige Male schaffte er es trotzdem. Einmal, weil er Hailey Baldwin heiratete, einmal, weil er mit Ed Sheeran "I don't care" im Duett sang und einmal, weil seine Frau es vor der Hochzeit endlich schaffte, ihn zum Friseur zu schleppen (schreckliche vorher-Fotos: Siehe Fotoshow oben).

Cage Fight Bieber vs. Cruise

Plötzlich meldet sich der Mittzwanziger aus heiterem Himmel wieder zu Wort. Das Gelächter hört man von Bieberchens Hood in Los Angeles bis zu uns. Am Sonntag forderte der 25-jährige Sänger Tom Cruise (56) per Twitter zu einem Cage-Fight.

"Tom, wenn du diesen Kampf nicht annimmst, hast du Angst und wirst die schlechte Nachrede nie wieder los", ätzte er in Richtung des "Mission Impossible"-Stars. Zur Sicherheit addete Justin auch gleich Dana White, den Präsidenten der UFC.

Die kleinste Blamage bei diesem Tweet ist noch, dass Justin einen Rechtschreibfehler in seine Kampfansage gebaut hat. Statt "your" (dein) hätte er "you're" (du bist) schreiben müssen.



Keiner traut Justin den Sieg zu



Weit peinlicher ist, dass absolut niemand dem Schmusesänger zutraut, gegen den 56-jährigen "Mission Impossible"-Star eine Chance zu haben. Kein Wunder, es ist allseits bekannt, dass Cruise ein Adrenalin-Junkie ist und auch die schwierigsten Stunts selbst macht. Cruise drehte wochenlang mit einem gebrochenen Fuß. Justin hingegen jammert, wenn er sich beim Einparken wieder einmal eine Delle in seinen babyblauen Lambo gemacht hat.

Kein Wunder, dass weder Dana White noch Tom Cruise bisher auf Justins Kampfansage reagiert haben.

Zum Fürchten: Justin Bieber am Weg zur Kirche – Mit blauem Lamborghini und Fleck auf der Unterhose:

Justin Bieber - Unterhosen-Panne

Tom Cruise in Bildern

Bilder von Tom Cruise





(lam)