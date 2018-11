Kim Kardashian flieht vor Flammeninferno

Reality-TV-Star Kim Kardashiam war gerade mit ihrem Privatjet in Kalifornien gelandet, als sie von den Waldbränden erfuhr. Auf Instagram teilte sie gleich mehrere Bilder, auf denen die gigantische Feuerwalze zu sehen ist.

Kim Kardashian teilt Fotos von den Waldbränden in Kalifornien (Bild: Screenshot Instagram) Kim Kardashian teilt Fotos von den Waldbränden in Kalifornien (Bild: Screenshot Instagram)

Kim Kardashian muss ihr Haus räumen

Erst als sie zuhause war, wurde ihr klar, dass auch ihr Anwesen in den Hidden Hills in Gefahr ist. Die 37-Jährige hatte eine Stunde Zeit, ihre wichtigsten Besitztümer einzupacken. "Bin gerade wieder zu Hause gelandet und hatte eine Stunde Zeit, um zu packen und unser Haus zu evakuieren. Ich bete, dass alle sicher sind", schrieb Kim in einer Instagram-Story.

Weitere Clips, die sie in den sozialen Netzwerken teilte, zeigen Feuerwehrautos in der Nähe. "Sie werden jetzt alle aufgefordert, ihre Häuser verlassen", hört man Kim in einem Video sagen.

Wie "TMZ" berichtet, hatte Kim am Donnerstag eines der größten Gefängnisse in Nord Kalifornien besucht. Dort soll sie mehrere Insassen und Gefängnis-Mitarbeiter kennengelernt haben.

Kimye: Kim Kardashian, Kanye West und Kids

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)