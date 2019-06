"Ich bin schwanger": Wirbel um Kylie Jenner

Ist den Social-Media-Profis aus dem Kardashian-Clan da wirklich ein XXL-Spoiler passiert, oder ist alles nur Show für die Fans und Zuschauer ihrer Serie "Keeping up with the Kardashians?"

Umfrage Glaubst du, dass Kylie Jenner schwanger ist? Sicher, sie will ja schon länger ein zweites Kind

Nein, das ist alles nur Show

Wen interessiert das?

"Zufällig" am Video zu hören

Am 27. Juni wurde Khloe Kardashian 35. Sie postete als Insta-Story ein Mini-Video, in dem sie den Buffettisch voller Blumen und Köstlichkeiten zeigt. Während des nur wenige Sekunden dauernden Videos hört man eine Stimme im Hintergrund, die "I'm pregnant" ("Ich bin schwanger") sagt. Dann bricht die Aufnahme abrupt ab.

Kinderwunsch schon länger bekannt

Weltweit ist die Aufregung groß, denn die Frauenstimme hört sich an als gehöre sie Kylie Jenner. Die 21-jährige Beauty-Multimillionärin redet schon seit Monaten darüber, dass sie neben Tochter Stormi (17 Monate) gern noch ein zweites Kind hätte.

Da Kylie das immer wieder erwähnt, reißen auch die Schwangerschaftsgerüchte nicht ab.

Noch ist von einem Baby-Bauch aber nichts zu bemerken:



Mit diesem einen Sager auf einem XXS-Video sorgen die Kardashians nun für XXL-Wirbel.

Ob die "Enthüllung" stimmt? Fans werden wohl bis zur TV-Enthüllung in der Kardashian-Dokusoap warten müssen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)