Lena (27) äußert sich zur Trennung von Freund Max

Acht Jahre lang waren Lena Meyer-Landrut (27) und ihr Freund Max von Helldorff ein Paar.

Aus dem Privatleben der beiden haben die Fans in dieser Zeit nicht viel erfahren. Nur ab und zu teilte die Sängerin das eine oder andere süße Pärchenbild mit ihren Followern.

Jetzt verkündete die 27-jährige Sängerin und "Eurovision Song Contest"-Gewinnerin allerdings eine traurige Nachricht auf Instagram: Sie und Max haben sich getrennt!

"Unglaublich dankbar"

"Ich bin für die letzten acht Jahre unglaublich dankbar und freue mich, all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können", erklärt Lena in ihrem Post.

Mehr zu dem Thema

Nach 8 Jahren: Beziehungs-Aus bei Lena



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)