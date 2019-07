Lena mit Maulkorb und Gaffa-BH bei Party in Wien

Zwei Zöpfe, ein selbst gemachter BH aus Gaffa-Klebeband und ein Maulkorb: So schräg präsentierte sich die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) auf ihrem Instagram-Account.

"Future afterparty aus Wien!", schrieb sie dazu. Um welches Motto es sich hier allerdings handelt, verriet sie nicht (Anm.: Wir haben gerätselt und ehrlich, wir können es auch nicht erkennen!).

Passende Accessoires shoppte Meyer-Landrut im Wiener Vintage-Store "Pomp & Gloria", dessen Besitzer Oskar Strasser gestern schwärmte: "Lena war geduldig, freundlich und sie zeigte null Starallüren. Ich bin noch immer aus dem Häuschen!"

Am Sonntag gab's übrigens ihre letzte Show in Berlin. "Die Freude ist riesig und die Trauer, das es dann vorbei ist auch.

Ich freu mich auf euch und auf die beste Crew und band der Welt. This is just the beginning!"

(rfr)