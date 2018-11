Leo DiCaprio und Brad Pitt rufen zur US-Wahl auf

"Die Zukunft unseres Landes wird in dieser Woche entschieden. Wahlen zählen nicht nur, wenn es um den Präsidenten geht. Diese Wahl kann die folgenschwerste unseres ganzen Lebens werden", spricht Leonardo DiCaprio mit ernster Miene in die Kamera. "Es geht um so viel, von Waffengesetzen, über Einwanderungsgesetze, sauberes Wasser und Luft, und ob Millionen von Menschen Zugang zum Gesundheitssystem haben".

Dann ergreift Brad Pitt das Wort: "Diese Dinge werden alle vom US-Kongress, vom Senat und von den Governeuren entschieden. Die Kongresswahlen werden die Zukunft vom Klimawandel, der Kriminaljustizreform, Bildungsfinanzierung, Gleichstellung der LGBTQ-Community und auch eure Möglichkeit zu wählen bestimmen".

Mit den nun anstehenden Midterm Elections habe man die Chance, die Richtung, in die sich die USA bewegen wird, mitzubestimmen, so DiCaprio weiter. Deswegen bitten die beiden Hollywood-Stars ihre Fans und alle wahlberechtigten US-Bürger, am 6. November wählen zu gehen. Sie geben keine direkte Wahlempfehlung ab, zwischen den Zeilen lässt sich aber leicht herauslesen, für oder besser gegen wen das politische Herz schlägt.

Auch von Justin Bieber geteilt

Das kurze Video, das von DiCaprio auf Instagram gepostet worden ist, wurde vielfach geteilt. Unter anderem auch von Justin Bieber. Der Popstar schrieb folgenden Text dazu: "Ich bin Kanadier und äußere mich normalerweise nicht über die US-Politik, aber ich respektiere diese beiden feschen Gentlemen viel zu sehr. Als sie mich fragten, ob ich das posten kann, sagte ich Ja".

Am 6. November finden in den Vereinigten Staaten die Midterm Elections statt. Alle Infos zu den wichtigen Wahlen finden Sie HIER.

