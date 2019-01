Lindsay Lohan ist Putin mit einem Sekt-Gewehr

Lindsay Lohan, ehemaliger Kinderstar, in Verruf geratene Diva, geläuterte Skandalnudel, Nachtclubbesitzerin, Erdogan-Supporterin, selbsternannte Aktivistin... ist immer wieder für eine skurrile Schlagzeile gut. Die perfekten Voraussetzungen fürs Reality-Fernsehen, das die Aktrice seit Anfang des Jahres mit dem Format "Lohan's Beach House" bereichert.

Die MTV-Show dreht sich um den Strand-Club der 32-Jährigen auf Mykonos und zeigt Lohan als ambitionierte, aber selten umgängliche Geschäftsführerin. Einblicke ins Berufs- und Privatleben ihrer Angestellten gibt es ebenfalls.

Für Lindsay zu arbeiten ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Das Beach Club Personal darf zwar mit VIP-Gästen knutschen, nicht aber mit den eigenen Kollegen. Und dann rennt die Chefin auch noch mit einer "Champagne Gun" durch die Gegend.

Am meisten irritiert Lindsay aber mit schrägen Sagern. So vergleicht sich die Schauspielerin in ihrer Reality-TV-Show etwa mit Wladimir Putin. Sie würde "zu Putin werden" und "keine Gefühle zeigen, wenn es um Geld und das Geschäft" gehe, meinte Lindsay in Folge eins (via "TooFab").

In der vierten Episode (ausgestrahlt am 22. Jänner) verkündete die Aktrice: "Ich fühle mich wie Putin." Danach schoss sie ihre Angestellten mit dem Sekt-Gewehr ab. Was Lindsay den Zuschauern damit wohl sagen will?

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)