Sohn von Peter Alexander stirbt mit 56 Jahren

Der Sohn des legendären Entertainers Peter Alexander ist im Alter von 56 Jahren überraschend verstorben.

Michael Neumayer hatte bereits in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Laut "heute.at"-internen Informationen geben sowohl die Situation als auch der Ort der Auffindung den Behörden Rätsel auf. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Neumayer lebte zuletzt mit seiner Lebensgefährtin in der südtürkischen Stadt Belek östlich von Antalya.

Das Außenministerium bestätigt auf "Heute"-Anfrage nur, dass am 13. Jänner ein Österreicher in Belek tot aufgefunden wurde. Zur Identität des Toten gab das Ministerium keine offizielle Angabe. Der Mann starb in seiner eigenen Wohnung.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)