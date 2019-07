Michael Wendler & Laura (18) enthüllen Sex-Details

Nächste Sex-Beichte von Michael Wendler und seiner Freundin Laura Müller! Erst hatte die 18-Jährige verraten, dass der Schlagerstar ein "guter Lover" sei, dann offenbarte sie, dass sie auch ihr erstes Mal mit dem 47-Jährigen hatte - "Heute.at" berichtete.

Umfrage Ist Michael Wendlers neue Freundin zu jung für ihn? Ja, seine neue Freundin ist deutlich zu jung.

Nein, sie ist 18 Jahre alt und kann tun, was sie will.

Das kann ich nicht beurteilen.

Das ist mir egal.

Und scheinbar sind die beiden Turteltäubchen weiterhin mächtig in Plauderlaune. So verrieten sie in einem Interview mit dem deutschen Sender "RTL" nun weitere intime Details über ihr Sex-Leben.

Beim Sex läuft Musik vom "Wendler"

So gestand "Der Wendler" unter anderem, dass beim Liebesakt häufig Musik laufen würde. "Mit Musik geht auf jeden Fall alles besser. Ich finde das gehört dazu", erzählt der 47-Jährige.

Falls sie sich jetzt fragen sollten, welche Lieder währenddessen so laufen, hier die Antwort: "Es kommt auch mal vor, dass ein Titel von mir läuft", so Michael Wendler mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Licht bleibt an

Auch zum Thema Verhütung äußerten sich Laura und ihr 28 Jahre älterer Freund. In dem Interview verriet die 18-Jährige, dass sie "noch" verhüten würden, und der Schlagerstar ergänzt: "Verhütung muss schon sein".

Daneben offenbarte Laura auch gleich, dass beim Sex das Licht im Schlafzimmer an bleibt. Immerhin möchte man ja den Partner sehen und "mit den Augen genießen".

Im "Sommerhaus der Stars" dürfen sich die Fans vermutlich auf weitere pikante Details von Michael Wendler und seiner Laura freuen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)