Natalie Portman hat Musiker Moby nie gedatet

Der 53-jährige Musiker behauptet in seiner neuen Autobiographie 'Then It Fell Apart', dass er 2011 kurz mit der Schauspielerin zusammen gewesen sei. Die Romanze endete jedoch, als Portman jemand anderes traf und Moby verließ.

In seinem Buch schrieb er: "Ein paar Wochen lang versuchte ich, Natalies Freund zu sein, aber es funktionierte nicht. Ich dachte, dass ich ihr erzählen müsste, dass meine Panik zu schlimm für eine echte Beziehung war, aber eines Abends sagte sie mir am Telefon, dass sie jemand anderen getroffen habe. Ich war erleichtert, dass ich ihr nie sagen musste, wie kaputt ich war".

"Verhielt sich gruselig"

Die 37-jährige Schauspielerin dementiert die Beziehungsgerüchte jedoch. Stattdessen habe sie Moby eher etwas gruselig gefunden. Sie erklärte 'Harper's Bazaar': "Ich war überrascht davon, dass er die sehr kurze Zeit, die ich ihn kannte, als Dating bezeichnete. Meine Erinnerung daran ist eher, dass ein sehr viel älterer Mann sich gruselig verhielt, während ich gerade erst die High School beendet hatte."

In Mobys Biographie behauptet der Musiker, dass Natalie 20 Jahre alt war, während der Hollywoodstar sein damaliges Alter mit 18 angibt. Nach Portmans Angaben beendete sie die Freundschaft zu Moby, als klar wurde, dass er falsche Intentionen hatte.

