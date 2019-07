Neue Hochzeits-Location für Klum und Kaulitz?

Standesamtlich sollen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz bereits das Jawort gegeben haben. Der Bund fürs Leben will aber noch angemessen gefeiert werden, mit jeder Menge Pomp und Bombast, wie es sich für Promis gehört.

Wo und wann die Party stattfinden soll, darüber behielt das Paar bislang Stillschweigen. Die Instagram-Spuren führen allerdings nach Johannesburg in Südafrika. Dort weilt Tom Kaulitz nämlich gerade mit seinem Zwillingsbruder Bill. Der mehrtägige Polterabend des Bräutigams hat schon in Las Vegas stattgefunden, womöglich sollen nun also in Afrika die Hochzeitsglocken läuten.

Dass Bill Kaulitz den Dreh einer TV-Show als Grund für den Trip angibt, ist eventuell nur eine Ablenkung. Auch Heidi Klum dreht übrigens gerade – zwar in Tokio, aber mit dem nötigen Kleingeld ist das ja nur einen Katzensprung von Südafrika entfernt.

(lfd)