Posiert Sophia Thomalla (29) hier ohne Höschen?

In den vergangenen Tagen ist es verdammt ruhig um Sophia Thomalla geworden. Weder Fotos noch Videos teilte sie mit ihren Fans.

Offenbar gönnt sich die deutsche Schauspielerin gerade eine kleine Auszeit von Instagram, Facebook und Co. Stattdessen genießt sie lieber ihren Urlaub auf Portugal und tankt Sonne.

Doch nun meldet sich die 29-Jährige zurück. Und wie! Auf ihrem Instagram-Profil postete Sophia wieder sexy Schnappschüsse von sich.

Bild geht Fans nicht aus Kopf

Ob am Bikini am Strand oder am Pool - die Kamera ist immer mit dabei und darf natürlich nicht fehlen. Und die Fotos kommen bei ihren Fans gut an.

Vor allem ein Bild will ihren Followern aber offenbar nicht aus dem Kopf gehen. Darauf liegt die 29-Jährige am Rand eines Pools und gönnt sich ein wenig Sonne.

Allerdings sieht es so aus, als hätte Sophia darauf nur ein Bikini-Oberteil und kein Höschen an. Das sorgt bei den Fans natürlich gerade für mächtig Gesprächsstoff.

"Du musst mehr futtern"

Zwar freuen sich die Follower über die sexy Urlaubsfotos, dennoch sparen sie auch nicht mit Kritik. Ein Teil der Community meint nämlich, dass Sophia viel zu dünn sei. "Du musst mehr futtern", ist unter den Kommentaren zu lesen.

Während ihre Follower heftig über das Thema diskutieren, scheint Sophia Thomalla davon nicht wirklich viel Wind zu bekommen. Stattdessen wird weiter fleißig in der Sonne gelegen. Recht hat sie!

(wil)