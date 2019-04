Queen Elizabeth feiert ihren 93. Geburtstag

Die britische Königin Elizabeth II. feierte am Sonntag ihren 93. Geburtstag. Dazu fand sich nahezu die gesamte Royal Family zusammen. Gemeinsam besuchten sie eine Messe in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor.

Selbstverständlich wurde sie etwa von Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry begleitet. Meghan, derzeit hochschwanger, fehlte jedoch. Meghan und Harry gratulierten der Königin allerdings gemeinsam per Instagram:

"Alles Gute zum Geburtstag, Eure Majestät, gnädige Frau und Großmutter! Wir wünschen Ihnen den wunderbarsten Tag!" heißt es in dem Posting. In London werden zur Feier des Tages in gewohnter Manier Salutschüsse zu Ehren der Königin abgegeben - nie jedoch an einem Sonntag.

Daher wird der Kanonendonner dieses Mal mit einem Tag Verspätung erst morgen zu hören sein. Die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" findet erst im Juni statt.

