Meghans Verhalten verärgert die Queen

Wie "The Sun" berichtet, wollte Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit mit Prinz Harry unbedingt eine mit Smaragden besetzte Tiara tragen. Doch der Wunsch wurde verwehrt, weil die Herkunft des Schmuckstücks den Royals unbekannt war. "Sie hatten Angst, dass es aus Russland kommt", so ein Insider.

Der Prinz kochte vor Wut

Harry soll daraufhin laut Journalist Robert Jobson (Buch: "Prince Harry and Meghan Markle – The Wedding Album") "an die Decke gegangen sein" . "Meghan bekommt, was sie will!", soll der Prinz dem Personal gesagt haben.

Die Queen war über die Aufregung alles andere als erfreut und redete laut dem Blatt Harry ins Gewissen. Zwischen dem 34-Jährigen und der Queen soll es "eine hitzige Diskussion" gegeben haben. "Meghan kann nicht immer das bekommen, was sie will. Sie bekommt die Tiara, die ich ihr geben".

"Meghan kann schwierig sein"

Außerdem meinte die 92-Jährige, die ehemalige "Suits"-Darstellerin solle sich gut überlegen, wie sie mit den Mitarbeitern des Königspalastes spreche. "Meghan kann sehr schwierig sein", so eine anonyme Quelle.

Am Ende gab die Schauspielerin schließlich nach und zeigte sich auf der Hochzeit mit der von der Queen ausgesuchten Tiara.

Abschied aus Neuseeland: Meghan und Harry

