"I'm loving Ayda instead" – Robbies 2. Heiratsantrag

Er ist halt doch ein Romantiker: Zum Geburtstag seiner Gattin Ayda Field sank Robbie Williams (45) ein zweites Mal aufs Knie und bat seine Liebste, ihn nochmal zu heiraten. Zuvor hatte er ihr ein Ständchen gebracht und seinen Song "Angels" umgetextet. Statt "I'm loving angels instead" hieß es da plötzlich "I'm loving Ayda instead".

Die Jubilarin postete ein Video des Antrags auf Instagram. "Die Antwort lautet ja", schrieb sie dazu und streute Robbie mit dem Hashtag #besthusbandever (bester Ehemann aller Zeiten) Rosen. Die beiden hatten 2010 in Beverly Hills geheiratet.

So harmonisch, wie es Aydas Instagram-Beitrag den Anschein erweckt, war die Beziehung des Promi-Pärchens aber nicht immer. Als die Eheleute bei "The X Factor" in der Jury saßen, verriet Ayda, dass Robbie sie in 13 gemeinsamen Jahren schon dreimal verlassen hat. Da schadet ein zweiter Hochzeitsantrag mit Sicherheit nicht.





(lfd)