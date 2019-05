So reagiert Sylvie Meis auf die "Botox-Vorwürfe"

Hat sie oder hat sie nicht? Das fragen sich viele Fans der 41-jährigen Moderatorin vor allem seit dem Wochenende. Auslöser der Debatte war ein einfaches Selfie, welches der Rapper Bonez MC auf seine Instagram-Seite hochgeladen hat. Der Tenor in den Kommentaren: "Was ist mit Sylvies Gesicht passiert?"

Umfrage Finden Sie, dass Sylvie Meis plötzlich anders aussieht? Total!

Vielleicht ein bisschen. Aber hey, ich sehe auch nicht jeden Tag gleich aus.

Blödsinn. Ist nur das Licht. Und der schlechte Winkel.

Das Bild verschwand kurze Zeit später vom Profil des Musikers, aber die Frage um Sylvies Optik blieb. Auch die "Heute"-Leser diskutierten kräftig mit. So schreiben manche – überzeugt davon, dass ein wenig nachgeholfen wurde: "Ich verstehe nicht, warum man so etwas macht, sie hatte doch so ein schönes Gesicht! Warum spritzt man sich dann so etwas?" Eine weitere Leserin meint: "Die glauben alle das sie dadurch schöner werden, aber genau das Gegenteil ist der Fall".

"I don't give a fucc"

Andere Leser meinen wiederum: "Ich hab 2006 auch anders ausgeschaut. Diese Vergleiche könnte man mit allen Personen machen." Dazwischen fragen manche: "Ist das überhaupt Sylvie?"

Die Antwort liefert die Moderatorin nun offenbar selbst in ihrer Instagram-Story. In einem kurzen Clip zoomt die Blondine auf ihr Gesicht, im Hintergrund läuft das Lied "I don't give a fucc" des Rappers Nipsey Hussle. Das lässt vermuten: Sylvie pfeift auf die ganzen Diskussionen um ihr Aussehen.

(slo)