Sonya Kraus (46) erhitzt mit Bikini-Foto Gemüter

TV-Moderatorin Sonya Kraus ("talk talk talk – Die Late Show") treibt ihren Followern gerade mächtig die Schweißperlen auf die Stirn.

Sexy Outfits ist man von der 46-Jährigen zwar durchaus gewöhnt, dennoch zeigt sie sich auf Instagram nun so freizügig wie schon lange nicht mehr.

Auf dem Bild präsentiert sich die Blondine nämlich nur im Bikini. Dabei steht sie im roten Zweiteiler unter einem Wasserfall und fährt sich lasziv durch ihre Haare.

Fans aus dem Häuschen

Das Foto wurde offenbar in ihrem Urlaub an der Oase "En Gedi" in Israel aufgenommen. Die Fans sind jedenfalls aus dem Häuschen und finden, dass sich der Schnappschuss mehr als sehen lassen kann.

