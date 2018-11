Spider-Man-Erfinder Stan Lee ist tot

Stan Lee und Jack Kirby begannen 1961 eine Erfolgsgeschichte. Mit den Fantastic Four erschufen sie die ersten Marvel-Helden.

Am Montag in der Früh brachte die Rettung die 95-Jährige Comic-Legende noch ins Cedars-Sinai-Spital in Los Angeles. Dort konnten ihn die Ärzte nicht mehr retten. Das erfuhr "TMZ" von Stan Lees Tochter.

Lee erfand unzählige legendäre Comic-Helden. Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, die X-Men, Iron Man und die Avengers – alle gingen auf sein Konto.

Mit Cameos selbst zum Star

Im Gegensatz zu anderen Stars im Comic-Business kannte man Lees Gesicht auch von der Leinwand. Er hatte Cameo-Auftritte in fast allen Filmen und Serien, die auf den Marvel-Comics basierten. Zuletzt absolvierte er sogar einen Auftritt beim großen Rivalen von Marvel, DC Comics.

Mit dem Verlag Marvel hatte Lee zwischenzeitlich Probleme. Er verklagte die Firma 2002, nachdem der "Spider-Man"-Kinofilm mit Tobey Maguire in der Hauptrolle erschienen war. Drei Jahre später einigten sich Lee und Marvel, er erhielt 10 Millionen Dollar.

Mit seiner Frau Joan war Stan Lee 69 Jahre lang verheiratet. Sie starb 2017. Er hinterlässt eine Tochter, J.C.

Das letzte Jahr in Lees Leben verlief nicht immer reibungslos. Erst kaufte ein falscher Stan Lee eine Nobelwohnung um eine Million Dollar, dann wurde der Comic-Legende Blut abgezapft, mit Tinte gemischt und auf seine Comics aufgebracht, um mit Lees DNA deren Wert zu steigern.

