TV-Star Lisa Martinek mit 47 Jahren gestorben

Wie der Anwalt der Familie von Martinek am Sonntag mitteilte, verstarb die TV-Schauspielerin bereits am Freitag während eines Aufenthalts in Italien. Weitere Angaben zum plötzlichen Tod der 47-Jährigen wurden aus Rücksicht auf die Familie nicht gemacht.

Martinek wirkte an zahlreichen deutschen TV-Produktionen, unter anderem auch beim Münchner "Tatort" mit.

