Hatte Model (26) zu lange nichts gegessen?

Das Männer-Model Tales Soares war am Samstag bei der Fashion Week in São Paulo kollabiert und verstorben - "Heute.at" berichtete.

Die Model-Agentur, bei der der 26-Jährige seit eineinhalb Jahren utner Vertrag stand, erklärte nach dem Tod, dass Tales vor dem dem Engagement an der Fashion Week in gutem Zustand gewesen sei. "Wir erwarten den medizinischen Bericht und bitten um den nötigen Respekt in dieser Zeit tiefer Trauer", teilte die Agentur mit.

Kein vegetarisches Essen?

Doch offenbar soll das Männer-Model nicht wirklich fit gewesen sein. Unter Berufung auf eine brasilianische Newsseite schreibt der "Mirror", dass der 26-Jährige womöglich vor dem Auftritt länger nichts gegessen hatte.

So soll es im Backstage-Bereich angeblich kein vegetarisches Essen gegeben haben. Die Veranstalter wollen davon aber nichts wissen und widersprechen. Tales sei sehr wohl vor der Show versorgt worden.

Im Spital für tot erklärt

Nach dem Zusammenbruch auf dem Laufsteg hatten sich zahlreiche Rettungskräfte an Ort und Stelle um Soares gekümmert und ihn umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Doch für den 26-Jährigen kam bereits jede Hilfe zu spät und er wurde im Spital für tot erklärt. Die genaue Todesursache bleibt zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.

