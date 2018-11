Thomalla und Rossdale erstmals mit Paar-Auftritt

Bei der "LACMA Art and Film Gala" in Los Angeles zeigten sich Gavin Rossdale (53) und Sophia Thomalle (29) erstmals auf Paar bei einem öffentlichen Event.

Mit Superstars wie Kim Kardashian und Salma Hayek marschierten sie über den roten Teppich und posierten dort brav für die Pressefotografen.

Obwohl die beiden seit über einem Jahr zusammen sind, gab es bislang keinen gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit. Das hielt Thomalla mit ihrem Ex Till Lindemann ganz anders. In den gemeinsamen vier Jahren waren die beiden oft auf Society-Events zu Gast.

(baf)