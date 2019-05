Zieht sich Sarah Lombardi bald für den 'Playboy' aus?

Sarah Lombardi soll Medienberichten zufolge schon mehrfach vom Männermagazin "Playboy" für ein Nackt-Shooting angefragt worden sein.

Aktuell soll der 26-jährigen Sängerin aus Deutschland sogar ein Angebot im sechsstelligen Bereich vorliegen, berichtet der "Express".

"Hatte schon solche Angebote"

Die junge Mutter will von den Nacktaufnahmen allerdings nichts wissen, bestätigt aber eine Anfrage. Bei einem Event in Hamburg betont sie: "Mit Sicherheit hatte ich schon solche Angebote", so Sarah.

Und weiter: "Aber ich habe abgesagt, wie jedes Mal." Der Grund für das klare Nein: Die Ex-Frau von Pietro Lombardi isst einfach zu gerne Schokolade.

(wil)