Straches Geburtstagsfest zum 50er ist abgesagt

Heinz-Christian Strache, der von allen Funktionen zurückgetretene Ex-FPÖ-Chef, wird am Mittwoch seinen Geburtstag wohl eher in kleinem Rahmen verbringen. Die FPÖ hat, so die APA, keine Veranstaltung für seinen 50. Geburtstag geplant.

Umfrage Sollte HC Strache in die Politik zurückkehren? Ja, das würde ich mir wirklich wünschen.

Nein, auf gar keinen Fall.

Das kann ich nicht beurteilen.

Ist mir egal.

Geplante Party fällt ins Wasser

Nach dem Ibiza-Skandal hat sich Strache weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Lediglich über seine Facebook-Seite kommuniziert er nach wie vor brisant.

Wie der "Kurier" am Dienstag berichtet, sei ursprünglich eine Feier mit hochkarätigen Gästen in den Sofiensälen in Wien-Landstraße geplant gewesen, Straches Heimatbezirk. Die fällt jetzt wohl ins Wasser.

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)