"187"-Rapper setzen 50.000€ auf Bayern-Spiel

Maxwell und Gzuz der Rapgruppe "187 Straßenbande" sorgen mit einem Instagram-Video für mächtig Aufsehen.

Riskante Quote würde Mega-Gewinn bringen

Die Insta-Storys von Gzuz fingen eigentlich ziemlich harmlos an. Man sah ihn in der Wohnung von Rapkollegen Maxwell beim Fifa Zocken. So weit, so unspektakulär. Doch dann forderte der Hamburger seinen Kontrahenten zu einer Wette auf: "25 Mille, komm!" Kurz danach legt er 25.000 Euro auf den Tisch. In Bar.Die beiden spielten gerade ein Match zwischen Bayern München und Tottenham. Gzuz lag zum Zeitpunkt der Wette 1:0 hinten. Aus diesem Grund verschwand Maxwell kurzerhand in sein Vorzimmer und kam einen Augenblick später tatsächlich ebenfalls mit 25.000 Euro zurück. Die beiden zockten somit tatsächlich um 50.000 Euro.Was schon wahnsinnig genug wirkt, wird noch absurder: Nachdem Maxwell den Sieg einheimsen konnte, fragte Gzuz, ob er denn nicht nun auf das echte Match tippen wollen würde. Der Rapper ließ sich nicht zwei Mal bitten und holte eine Sporttasche hervor. Das Geld wurde in diese gelegt und los ging es ins Wettbüro.Der junge Mann bei der Annahmestelle wusste zunächst gar nicht wie ihm geschieht, als ihm der Rapper die Tasche auf den Tresen legte und meinte, er würde einen Tipp abgeben wollen. Der Angestellte erklärte, dass er die Scheine zunächst auf Echtheit prüfen müsse. Danach könnte er aber loslegen.Und tatsächlich. Einige Minuten später fragt er die Musiker, ob er "abfeuern" soll. Der Tipp: Maxwell setzte 50.000 Euro darauf, dass beim Champions-League-Spiel zwischen Bayern und Tottenham am 11. Dezember mindestens vier Tore fallen werden. Eine sehr riskante Wette, die ihm abzüglich Steuern satte 95.000 Euro einbringen würde. Das macht die ohnehin schon interessante Partie noch spannender. Vor allem für den Rapper.