"Affäre Chorherr": Ermittlungen gegen Baupolizei

Die Ermittlungen um den ehemaligen grünen Planungssprecher Christoph Chorherr beschäftigten gestern den Gemeinderat.

Nochmalige Überprüfung

Laut Vizebürgermeisterin Birgit Hebein wurden Akten von der Baupolizei (MA 37) an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) weitergeleitet. Die MA 21 bekam ebenfalls bereits Besuch von den Ermittlern.Es soll geklärt werden, ob Spenden an Chorherrs Charity-Vereine mit Flächenwidmungen in Verbindung stehen. Laut Hebein sollen die Flächenwidmungen nicht noch einmal überprüft werden. Am 14.10. gibt es einen Sondergemeinderat.