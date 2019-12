"All I Want For Christmas" feiert 25-jähriges Jubiläum

Für viele Fans gilt der Hit von Mariah Carey als bestes Weihnachstlied aller Zeiten. Jetzt ist er ein viertel Jahrhundert alt.

Am 1. November 1994 wurde der Song "All I Want For Christmas (Is You)". Damals war Mariah Carey gerade einmal 24 Jahre jung und wusste wahrscheinlich nicht ganz abzuschätzen, welche Bedeutung das Lied Jahre später einmal haben wird.Jedes Jahr um die Weihnachtszeit läuft der Titel rund um den Gobus auf allen Radiosendern in Dauerschleife. Kein Wunder, dass die Interpretin selber so sehr am fröhlichen Fest hängt. Wie kaum ein anderer Künstler zelebriert die 49-jährige Sängerin Weihnachten. Auf ihren Social Media Kanälen lässt sie ihre Fans jedes Jahr mit vielen tollen und pompösen Fotos daran teilhaben.