Live-Panne bei Auftritt von Sophia Thomalla auf Pro7

ProSieben hatte bei seiner Live-Show "Alle gegen Einen" die Technik nicht im Griff. Eine ramponierte App stellte die Geduld der Zuschauer auf die Probe.

App mit Startschwierigkeiten

Unterhaltungssendung wird zur Pannen-Show

Mit der "Alle gegen Einen"-App können Zuschauer der gleichnamigen Unterhaltungssendung von zu Hause aus gegen prominente Kandidaten antreten. Das Konzept der Sendung sieht vor, dass die Gäste im Studio zeitgleich mit Zusehern Schätzfragen zu verschiedenen Experimenten abgeben. Wer mit der Antwort näher am Ergebnis liegt, bekommt einen Betrag auf sein Spielekonto gut geschrieben. So gut das Ganze bei der ersten Ausgabe der Show funktionierte, so sehr ging es an diesem Wochenende daneben.Schon während der ersten Live-Aktion meldeten immer mehr User, dass es Probleme mit der App gebe. ProSieben entschuldigte sich auf Twitter und erklärte das technische Gebrechen damit, dass zu viele Zuseher die App gleichzeitig verwenden würden. Auch Moderator Elton (48) beschwichtigte im TV: "Es machen zum Glück immer noch genug Leute mit, dass das Ergebnis relevant und richtig ist."In der dritten Spielrunde funktionierte dann gar nichts mehr: Schauspielerin Sophia Thomalla (30) und Sänger Fanta4-Frontmann Smudo (51) sollten Weintrauben zerstampfen und das Publikum – im Studio wie auch vor den Bildschirmen–sollte schätzen, wie viel Liter Saft dabei herauskommen.Erneut versuchte Elton, zu beruhigen: "Wir haben natürlich vorgesorgt, wenn etwas außerhalb schiefgehen sollte."Weil die App endgültig versagt hatte, behalf man sich nämlich damit, bei dieser Runde nur das Saalpublikum abstimmen zu lassen. Das sorgte bei den Zuschauern für neuen Frust und Zorn.Erst gegen Ende der Show waren die Probleme halbwegs behoben. Wenigstens ein Teil der Zuschauer konnte wieder mitmachen. Für die nächste Sendung am kommenden Samstag gelobt ProSieben Besserung und schickte ihren Moderator Elton vor: "Wir arbeiten dran, dass die Server durchhalten und wieder alle mitspielen können. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid," beteuerte der TV-Gastgeber am Schluss der Pannen-Show.