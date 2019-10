"Allee Hopp" für weniger Verkehr in der Hörlgasse

70 Aktivisten forderten am Mittwoch in der Hörlgasse "mehr Lebensqualität"

Die Bürgerinitiative "Alle Hopp" wehrt sich gegen den Autolärm in der Wohngegend rund um die Hörlgasse (Alsergrund). Am Mittwoch sorgten sie für eine kurze Straßenblockade.

Zwischen 17 und 17.30 Uhr blockierten am Mittwoch rund 70 Aktivisten der Bürgerinitiative "Allee Hopp" die Hörlgasse (Alsergrund). Innerhalb kürzester Zeit bildete sich in der Umgebung ein veritabler Stau.Die Initiative stört, dass täglich 18.000 Autos und LKW durch die Wohngegend fahren. Darum fordert sie den Rückbau der Fahrbahn von drei auf zwei Spuren und mehr Bäume in der Gasse. Kurto Wendt von "Allee Hopp" will "Druck machen", um das "noch vor der Wien-Wahl 2020" umzusetzen. Auch Momo Kreutz von den Grünen Alsergrund forderte auf der Demo einen Rückbau der Fahrstreifen. Vor fünf Jahren erzielte die Bürgerinitiative bereits einen ersten Erfolg: Die Hörlgasse wurde damals zur Tempo-30-Zone.