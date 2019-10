"Bachelor"-Alessia zeigt, wie sie vor den OPs aussah

Mit 22 hat "Bachelor"-Kandidatin Alessia schon viel an sich machen lassen. Im Staffelauftakt zeigt sie ihre krasse optische Veränderung. Und sorgt für die skurrilste Begrüssung ever.

Ein bisschen Botox hier, etwas Hylaruon dort und zur Abrundung ein Schuss Lipfiller: Dass sich die "Bachelor"-Kandidatinnen gerne mal beim Beauty-Docs ihres Vertrauens pampern lassen, ist ja längst kein Geheimnis mehr. Eine wie Alessia sticht dann aber doch aus der Silikonmasse heraus.Bei der 22-Jährigen scheint so gar nichts mehr so zu sein, wie es einmal war. "Ich bin zwar gemacht, aber ich habe trotzdem eine sehr natürliche Art", sagt die Zürcherin in der Auftaktsfolge vom Montag über sich selbst. Und zeigt dem Zuschauer gleich mal, wie sie noch vor wenigen Jahren ausgesehen hat (im Video oben).Sie könnte uns eine x-beliebige Frau zeigen – Ähnlichkeiten zu ihrem früheren Ich sind sowieso keine mehr auszumachen. Über die Beweggründe, die zu den OPs führten, sagt Alessia: "Ich wurde oft gemobbt, man sagte mir wirklich böse Dinge. Ich hatte dadurch kein Selbstwertgefühl und begann, mir Gedanken zu machen, wie ich mich verändern könnte." Erst griff sie zu Schminke und Haarfärbemittel, mit 18 gabs dann die erste Schönheitsoperation.Und es folgten offensichtlich zahlreiche weitere. Komplett generalüberholt stellt sie sich nun am Montagabend vor Bachelor Patric (30). Wobei, ganz korrekt ist das so nicht – viel mehr lässt sich zu ihm ziehen.Im Meerjungfrauenkostüm mit Flosse liegt sie in einem aufblasbaren Babypool, der mit einem Seil an der Limousine befestigt ist. Klingt zum Schreien und muss man gesehen haben:Wir wagen zu behaupten, dass noch keine Kandidatin zuvor einen so bizarren Auftritt vor dem Bachelor hingelegt hat. Und bei acht Staffeln sind doch immerhin schon um die 160 Frauen, die aus der 3+-Limousine gestiegen sind.Von Beauty-Eingriffen hat Alessia inzwischen übrigens die Schnauze voll. Grund ist eine verpatzte Hintern-Vergrößernung: Wegen einer anschließenden Blutvergiftung musste sie damals notoperiert werden und lag fünf Wochen lang im Krankenhaus."Mir wurde klar, dass das Leben schnell vorbei sein kann. Und dass ich es sicher nicht mehr durch Schönheitsoperationen verschwenden will", sagt die Detailhandelsfachfrau in der Show geläutert. Und macht klar: "Ich will mich jetzt so akzeptieren, wie ich bin."Wie ernst es ihr damit ist, zeigt Alessia auf ihrem Insta-Profil. Erst am Samstag ließ sie sich wieder ihre Lippen aufspritzen. Live, bei der Eröffnung eines Beautysalons.