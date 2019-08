In der RTL-Kuppelshow fallen die Hüllen - und Hemmungen: Bei der Zürcher Ex-"Bachelor"-Kandidatin wird es bald zur Sache gehen.

Bachelor-Mia hat vor laufender Kamera Sex

Diese Woche hat die Datingshow "Paradise Hotel" auf RTL /TVNow begonnen. Schon die erste Folge verrät pikante Details: Im Laufe der Staffel wird es noch heiß zu- und hergehen. Nicht zuletzt wegen einer Schweizerin.Wer in der Staffelvorschau der Pilotfolge ganz genau hinsieht, erkennt eine Ex-"Bachelor"-Kandidatin: Mia Madisson (22) knutscht mit Kandidat Germain (21) unter der Dusche, später wird eine Bettszene eingeblendet – und die beiden haben vor laufender Kamera Sex.Welche Indizien Mia verraten haben: Ihr Underboob- und ihr Handtattoo. Außerdem sind neben dem Bett Fotos zu erkennen, auf dem sie und Germain zu sehen sind.In welcher Folge der Show die Zürcherin ihren ersten Auftritt haben wird, ist nicht bekannt. Auf Anfrage schätzt sie, dass es in der dritten oder vierten Episode so weit sein wird.(afa/20 Minuten)