"Bin ich wegen des Lusttropfens schwanger?"

Lena ist beunruhigt, seit sie vor acht Tagen mit ihrem Freund Petting hatte.

Ich habe seit einem Monat einen Freund. Wir lieben uns sehr und sind uns auch körperlich immer näher gekommen. Etwa vor acht Tagen hatten wir das erste Mal Petting. Seither habe ich Angst, durch den Lusttropfen schwanger geworden zu sein.Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob der Lusttropfen überhaupt zu meiner Vagina gekommen ist, da ich nicht weiß, ober er seinen Penis während des Pettings berührt hat. Aber ich habe trotzdem Angst und wäre froh, wenn die Frage beantwortet würde. Merci vielmal!Liebe LenaBeim Lusttropfen – auch Präejakulat oder Sehnsuchtstropfen genannt – handelt es sich um ein glasig klares Sekret, das bei sexueller Erregung des Mannes von den Cowperschen Drüsen abgesondert wird. Diese liegen unterhalb der Prostata und münden direkt in die Harnröhre.Wie der Name sagt, sind es meist einzelne Tropfen, es können aber auch mehr sein. Der Lusttropfen desinfiziert die Harnröhre und verwandelt das ursprünglich saure Milieu in ein alkalisches, sodass die Samenzellen bessere Überlebensbedingungen vorfinden. Als natürliches Gleitmittel erleichtert er zudem das Einführen des Penis in die Scheide.Da sich im Lusttropfen manchmal auch Samen befinden, kann ein ungeschützter Kontakt theoretisch auch zu einer Schwangerschaft führen. Damit eine Schwangerschaft entstehen kann, muss das Sperma jedoch in ausreichender Menge in die Scheide, von da weiter in die Gebärmutter und zu einer fruchtbaren Eizelle gelangen. Letzteres ist nur für eine kurze Zeit nach dem Eisprung möglich.Dein Freund ist nicht in dich eingedrungen, daher kann eine Schwangerschaft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.Sag ihm, dass er in Zukunft immer seine Hände kurz am Bettzeug oder mit einem Papier abtrocknet, nachdem er seinen Penis berührt hat – insbesondere dann, wenn er mit dem Lusttropfen in Berührung kam. So könnt ihr euer Liebesspiel ohne Stress genießen. Alles Gute!Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@heute.at