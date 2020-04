"Bleibt daheim": Stadtchef bleibt über Ostern hart

Seit der Vorwoche „bekämpft" Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner den ausufernden Ausflugs-Tourismus bei der Meiereiwiese, es hagelte Kritik. Aber: Hintner bleibt auch über Ostern hart.

Vor allem das Blut der Wiener hatte Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner (VP) mit seinem „Bleibt zu Hause"-Posting zum Kochen gebracht ( "Heute" berichtete ). Als dann noch beim Naturpark Föhrnberg/Meiereiwiese die Parkplätze teilweise gesperrt wurden, war in den sozialen Netzwerken der Teufel los.„Auch jetzt in der Osterwoche werden die Stellplätze beim Naturpark Föhrnberg/Meiereiwiese bewusst reduziert. Und diese Maßnahme richtet sich natürlich nicht gegen Wiener, sondern generell gegen den Ansturm auf den Naturpark und dient der Sicherheit. Denn die Zufahrt ist eng, der Parkplatz klein, es wird dann der Sicherheitsabstand einfach nicht eingehalten", erklärte Hans Stefan Hintner am Montag.Übrigens: Das Schloss Laxenburg (gehört Wien und NÖ, wird von Wien verwaltet) ist samt Schlosspark auch gesperrt - hier regt sich jedoch bis dato niemand auf ...