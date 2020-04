FP startet Petition: "Allianz gegen Corona-Wahnsinn"

Die FP startet heute eine Onlinepetition gegen die Corona-Maßnahmen. Konkret heißt diese: "Jetzt reicht's. Allianz gegen Corona-Wahnsinn."

"Herr Kurz wünscht sich eine Rückkehr zu einer ,neuen Normalität'! Wir Freiheitliche wollen eine echte Rückkehr. Eine Rückkehr in die bewährte, geschätzte, altbekannte Normalität. Wir wollen ein Österreich zurück, in dem wir als freie Bürger leben, unseren Lebensunterhalt verdienen und unsere Freizeit eigenverantwortlich gestalten können", hatte FP-General Michael Schnedlitz bereits via Facebook vor der Pressekonferenz angekündigt.Auch Herbert Kickl hatte davor per Aussendung gemeint: "Die Regierung hat zusätzlich und völlig unnötig für Angst gesorgt." ().In seiner zweiten größeren Präsentation als FP-Generalsekretär offenbarte Michael Schnedlitz am Montag um 13.30 Uhr, gemeinsam mit FP-Klubobmann Herbert Kickl, eine Online-Petition, nach dem Motto: "Jetzt reicht's. Allianz gegen Corona-Wahnsinn." Michael Schnedlitz dazu: "Österreich wurde zuletzt an die Wand gefahren, wir glauben vielen Bürgern reicht es jetzt. Sie wollen sich nicht mehr fremd bestimmen lassen. Und darum starten wir diese Petition."