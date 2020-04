"Charlotte muss nicht länger leiden"

Sie litt an Covid-19 ähnlichen Symptomen, doch ihr Test war negativ. Jetzt ist die 13-jährige Charlotte Figi, die sich für den Einsatz von CBD-Hanföl einsetzte, tot.

Die 13-jährige Charlotte Figi aus dem US-Bundesstaat Colorado ist tot. Wie ihre Eltern auf Facebook mitteilen, verstarb ihre Tochter am Dienstagmorgen. Das Mädchen galt galt in den USA als Symbol im Kampf für die Nutzung von CBD-Hanföl zu medizinischen Zwecken.Nach Angaben von Charlottes Mutter, Paige Figi, seien Anfang März mehrere Familienmitglieder mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt. Die Ärzte rieten der Familie, zuhause in Quarantäne zu bleiben. Die Symptome der Familienmitglieder waren jedoch noch zu schwach, um die Kriterien für einen Test zu erfüllen. Als sich jedoch Charlottes Zustand am 3. April verschlechterte, wurde sie ins Kinderspital von Colorado Springs eingeliefert.Sie wurde wie eine an Covid-19 erkrankte Patientin behandelt. Als ihr SARS-CoV-2-Test aber negativ ausfiel, wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen. Am frühen Dienstagmorgen erlitt das Mädchen einen Krampfanfall, die Eltern brachten es sofort zum Notfall. Kurz danach starb Charlotte an Atemversagen und einem Herzstillstand. "Sie muss nicht länger leiden", schreiben ihre Eltern in einer Nachricht auf Facebook.Charlotte Figi litt an einer seltenen Form von Epilepsie, dem Dravet-Syndrom. Den ersten Anfall hatte sie schon im Alter von drei Monaten, als Fünfjährige hatte Charlotte bis zu 300 Epilepsieanfälle pro Tag. Die Kinderärzte planten bereits, das Mädchen in ein künstliches Koma zu versetzen, damit sich sein Körper und Gehirn erholen könnten. Paige Figi hatte jedoch im Internet von der Behandlung mit CBD gelesen und schlug vor, die alternative Therapie zu versuchen.Charlottes Zustand verbesserte sich mit dem Cannabis-Extrakt von einem Tag zum anderen: Nicht nur blieben die Anfälle aus, das Mädchen konnte wieder essen, sprechen und sogar Fahrrad fahren. Im 2013 strahlte der Fernsehsender CNN einen Dokumentarfilm über Charlotte aus und löste damit eine Riesendebatte um das CBD-Öl in den USA aus.