"Chefin-Sache": Grüne beanspruchen Sozialthema

In ihrer neuen Kampagne stellt Grünen-Chefin Birgit Hebein nicht nur beim Klima, sondern auch beim SPÖ-Steckenpferd Soziales den Führungsanspruch.

Die Erfolge bei den vergangenen Wahlen – und die derzeitige Selbstzerstörung der SPÖ – sorgen bei den Grünen nicht nur für viel Selbstbewusstsein. Bei den Themen Klimaschutz, Zusammenhalt und der roten Kernkompetenz Soziales stellen sie in Wien nun sogar den Führungsanspruch. Nach dem Motto: Diese Themen sind zu wichtig, um sie dem intern zerstrittenen Koalitionspartner zu überlassen.Star der Sonntagabend auf Facebook und Co. gestarteten Kampagne ist Wiens Grünen-Chefin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. In einem rund eine Minute langen Video macht sie die genannten Themen zur "Chefin-Sache". Zusätzlich gibt es zu jeder Überschrift einen Kurzclip. Kernaussagen: Wien soll Klimahauptstadt Europas werden, Hebein verstehe die Wiener, höre zu und erarbeite Lösungen, sowie Chancengleichheit für alle.Zentraler Ankerpunkt der Kampagne, die Birgit Hebein ins Zentrum stellt, ist die Website www.birgithebein.at . Über den "aktiv werden"-Button kann man sich direkt für Newsletter und Info-Events anmelden – oder sich als Mitstreiter für den kommenden Wahlkampf anmelden.