"Cobra-Festnahme", weil er 60 Kilo Drogen bunkerte

Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Dominic W. sollte im Sommer 2019 heiraten, doch die "Cobra" nahm ihn wegen angeblichen Drogenbesitzes fest. Sein Leben stand vor dem Abgrund.

Dominic W. ließ am 11. Juli 2019 gegen 20 Uhr den Abend mit seinem Freund Jakob gemütlich ausklingen. Es sollte ein cooler Abend, inklusive kühlem Bier und netten Gesprächen werden.Doch plötzlich läutet Dominics Handy. Sein Freund Lukas ruft an: "Hallo, hast du ganz kurz Zeit? Das klingt jetzt vielleicht komisch aber ich kann es dir jetzt nicht erklären. Hör' mir einfach zu. Pass' auf den Koffer auf, den ich dir gegeben habe und sprich' mit niemandem darüber. Niemandem verstanden?"Etwas später, gegen 22 Uhr, macht sich Dominic auf den Weg nach Hause. In dem Moment, als er die Fahrertür seines Autos öffnet, erfolgt der Zugriff durch "Cobra-Beamte". Dominic wird vorgeworfen, in einen Drogenring involviert zu sein. Drahtzieher ist laut den Beamten sein Freund Lukas Fleisch. Der wiederum versucht ihn anschließend aus dem "Cobra-Konvoi" zu befreien und schreckt dabei vor nichts zurück. Aber seht selbst!"Während der Planungsphase hat sich das Ganze immer mehr zu einem Passion-Projekt entwickelt. Jeder war in seiner Freizeit mit vollem Elan und Leidenschaft dabei", so Lukas gegenüberBräutigam Dominic sieht die ganze Aktion erst im Nachhinein gelassen: "Ich hatte eigentlich mit meinem Leben abgeschlossen! Für mich war klar, das war es jetzt - ich geh' ins Gefängnis. Aber so schrecklich auch das Ganze war, die Überraschung ist gelungen. Dieser Stein, der einem vom Herzen fällt, wenn sich alles zum Guten wendet - einfach unbeschreiblich!" Noch am selben Abend ging es mit seinen Freunden zum Junggesellenabschied nach Mallorca.