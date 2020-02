"Copy and Paste"-Erfinder Larry Tesler gestorben

Der Erfinder der "Copy and Paste"-Funktion Larry Tesler ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Simpler Tastenbefehl

In den 1970er Jahren entwickelt

Alle Menschen, die viel am Computer arbeiten, kennen sie. Die "Copy and Paste"-Funktion erleichtert den täglichen PC-Gebrauch.Mit den Tastenbefehlen Steuerung + X, Steuerung + C und Steuerung + V ist es ganz einfach, Inhalte auszuschneiden, zu kopieren und an anderer Stelle wieder einzufügen.Der Erfinder dieser Funktion, Larry Tesler, ist am Montag verstorben. Nach seinem Studium an der Stanford University hatte der Computerpionier seine Karriere im Silicon Valley in den 1960ern begonnen. Später arbeitete er bei Xerox.Die Kopier-Funktion hatte er zwischen 1973 und 1976 entwickelt, sie wurde aber erst in den 1980er Jahren einer breiten Masse zugänglich und zählte zu den fixen Bestandteilen in den Betriebssystemen von Apple- und Windows-Computern.1980 wechselte Tesler zu Apple, 1997 gründete er das Unternehmen Steagecast Software, das sich auf Lernprogramme spezialisierte. Ab 2001 half der US-Amerikaner Amazon und Yahoo bei der Verbesserung der User Experience.