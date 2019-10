"Das perfekte Geheimnis" – Tickets für die Premiere

"Heute" und Cineplexx bringen Euch zur Premiere von "Das perfekte Geheimnis" am 21. Oktober in MÜNCHEN.

Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: wie gut kennen wir unsere Liebsten wirklich? Bei einem Abendessen wird über Ehrlichkeit diskutiert. Spontan entschließen sich die Freunde zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch und alles, was ankommt, wird geteilt, Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate mitgehört.Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem großen Durcheinander aus – voller Überraschungen, Wendungen und Offenbarungen. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr delikate Geheimnisse als man am Anfang des Abends annehmen konnte.und Cineplexx verloseneine Reise für zwei Personenzur Weltpremiere von"DAS PERFEKTE GEHEIMNIS"in Anwesenheit des kompletten Castsnach München am 21. Oktober 2019Inklusive Zug und HotelZusätzlich verlosenund Cineplexx 5 x 2 Kinogutscheine für "Das perfekte Geheimnis (Kinostart am 31. Oktober), in jedem Kino Österreichs einlösbar, das den Film zeigt.Das Gewinnspiel ist bis 16. Oktober (08.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.